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02 Eylül 2022 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:02 Eylül 2022 Cuma 17:00:00

Erzurum'da Rahvan At Yarışı hazırlığı

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"2. Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlenecek. 4 Eylül'de Yakutiye ilçesine bağlı Umudum Mahallesi'ndeki Rahvan At Yarış Tesisleri'nde yapılacak yarışlar, bu yıl 11 kategoride gerçekleşecek.

Erzurum'da, Türkiye'nin çeşitli illerinden yarışçıların katılımıyla "2. Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlenecek. 4 Eylül'de Yakutiye ilçesine bağlı Umudum Mahallesi'ndeki Rahvan At Yarış Tesisleri'nde yapılacak yarışlar, bu yıl 11 kategoride gerçekleşecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediyesi ile organize ettikleri etkinliğe herkesi davet ederek, "Ata mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak görevidir." ifadesini kullandı. Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da yarışlara ilginin yoğun olduğunu belirtti. Ata sporunun yaşatılmasını ve gelecek kuşaklara tanıtılmasını amaçladıklarını aktaran Uçar, şunları kaydetti:

"Geçen yıl başlattığımız dev organizasyon bu sene de ülkemizdeki yarışseverlerin ve at tutkunlarının odaklandığı yarış niteliğinde olacak. Şimdiye kadar Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yarışlarımıza katılmak için aşırı talep var. Elimizden geldiğince görkemli şekilde rahvan at yarışlarımızı gerçekleştirecek, Büyükşehir Belediyemizle inşallah hemşerilerimize keyifli bir gün yaşatacağız."

Uçar, yarışların düzenlenmesine destek verenlere teşekkür etti. Organizasyona katılmak isteyenler için şehrin muhtelif yerlerinden ücretsiz ring seferlerinin yapılacak ve vatandaşlara geleneksel etli pilav ile ayran da ikram edilecek.

Etiketler : Rahvan At Yarışı 2. Geleneksel Rahvan At Yarışları Erzurum
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