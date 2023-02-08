Erzurum'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 20.57'de 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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