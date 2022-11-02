Erzurum'da 16 yıl önceki cinayetle ilgili 2 sanığa ömür boyu hapis istemi

Aşkale ilçesinde 31 Ağustos 2006'da 27 yaşındaki Recep Akpınar'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanıklar Mehmet G. (53) ve Necmi A. (52) hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan yeniden Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Akpınar'dan haber alınamadığı ihbarı üzerine öncelikle kayıp şahıs olarak işlem görmeye başladığı, mağdur, müşteki ve tanık beyanlarına başvurulduğu, herhangi bir sonuca ulaşılamadığı, tarafların HTS kayıtlarının çıkarıldığı belirtildi.

Dosya zaman aşımı bürosuna gönderilmiş

İddianamede, sanıkların Akpınar'ın kaybolmasıyla ilişkilerinin olabileceği değerlendirilerek ifadelerinin alındığı, "Kasten öldürme" suçundan 24 Aralık 2010 ila 7 Ocak 2011 arasında sanıklar için teknik takip yapıldığı, herhangi bir suç unsuru elde edilemediği, bu nedenle 12 Ağustos 2011'de sanıklar hakkında ek takipsizlik kararı verildiği ve daimi arama kararı yazılarak dosyanın zaman aşımı bürosuna gönderildiği kaydedildi.

Dosyanın iyi değerlendirilmediği, bazı kayıtlar ile Akpınar'ın kaybolduğu akşam yaptığı görüşmelerin gözden kaçtığı ve değerlendirmeye alınmadığının fark edildiği belirtilen iddianamede, "Dosya zaman aşımı bürosundan yeniden soruşturmaya alınmış, yeniden delil elde edilebilmesi amacıyla teknik takip yapma ihtiyacı hasıl olmuş, Necmi A, Mehmet G. ve M.K. dinlenmeye başlanmış, dinleme süresince sanıklarla irtibatlı olduğu değerlendirilen kişilerle görüşmeler gerçekleştirilmiş, dinlemenin bitmesinin ardından 'dosyanın soğuması' için yaklaşık iki ay kadar beklenmiş, bu aşamada sanıklarla ilgili bir işlem gerçekleştirilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Takipsizlik kararı kaldırıldı

İddianamede, 16 Mayıs'ta Necmi A. ve Mehmet G. hakkında gözaltı kararı verildiği, Mehmet G'nin Necmi A. ile birlikte Akpınar'ı öldürdüklerini ikrar ettiği, bunun üzerine yer gösterme için sanıkların olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Ceset arama köpeği ile yapılan araştırmalarda kazı yapıldığı ifade edilen iddianamede, insan kemikleri, ayakkabı ve tişört gibi bir kısım materyaller ele geçirildiği, ayakkabının Akpınar'ın kardeşi tarafından teşhis edildiği ve kemiklerin Akpınar'a ait olduğu değerlendirilerek sanıkların tutuklandığı ve ek takipsizlik kararının kaldırıldığı bildirildi.

İddianamede, DNA incelemesi yapılabilmesi için Akpınar'ın kardeşinden alınan kan örnekleriyle kazıda ele geçen materyallerin İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildiği, burada hazırlanan raporda, kardeş oldukları sonucuna ulaşıldığı ve kemiklerin Akpınar'a ait olduğunun kesinleştiği ve kafa kemiklerinin incelenmesinde Akpınar'ın ölümünün silahla başına ateş edilmesi sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Sanıkların maktule borcu varmış

Recep Akpınar ile sanıklar arasında alacak verecek ilişkisi bulunduğu, sanıkların Akpınar'a borçlarının olduğu, borcun vadesi yaklaşırken sanıkların parayı ödeyecek ekonomik güçlerinin olmaması nedeniyle olaydan 3-4 gün önce Akpınar'ı öldürme konusunda fikir birliğine vardıkları ifade edilen iddianamede, sanıkların soruşturma aşamasında ele geçirilemeyen av tüfeği ile fişekleri bir yerden satın aldıkları, bu eşyaları Necmi A'nın olayda kullanılan arabasının arka koltuğuna yerleştirdikleri ve bu şekilde Akpınar'ı öldürme konusunda plan kurduklarının anlaşıldığı kaydedildi.

Olay tarihinde Akpınar ile sanıkların kent merkezinde çay ocağında buluştukları, sanıkların Aşkale ilçesinde akrabalarından para bulup borçlarını kapatacaklarını söyleyerek maktulü kandırdıkları ifade edilen iddianamede, hep birlikte Necmi A'nın aracıyla Aşkale'ye doğru yola çıktıkları ve aracı Akpınar'ın kullandığı belirtildi.

Sanıkların olayın gerçekleştiği yere gidebilmek adına "Kapıkale köyüne gidelim" beyanı üzerine Akpınar'ın aracı bu köye doğru sürdüğü belirtilen iddianamede, olayın kabul edilen oluş şekliyle ilgili şunlar kaydedildi:

"Yol üzerinde ıssız bir yerde sanıkların tuvalet ihtiyacını bahane ederek Recep'in arabayı durdurmasını sağladıkları, arabadan inerek konuşma yaptıkları, araca binmelerinin ardından Necmi A'nın arka koltuğa bakarak işaret vermesi üzerine Mehmet G'nin daha önceden koydukları atışa hazır vaziyetteki tüfeği alarak Akpınar'ın kafasına ateş edip öldürdüğü, Necmi A'nın aracı durdurup indiği ve Akpınar'ı aracın birkaç metre yakınına sürüklediği, sanıkların yaptıkları plan doğrultusunda Necmi A'nın cesetle birlikte Mehmet G'yi olay yerinde bırakarak aracı alıp gittiği, sonrasında araçtaki iz ve emareleri temizlediği, Mehmet G'nin ise Akpınar'ın cesedini yoldan yaklaşık 650 metre kadar sürüklediği ve dere yatağındaki bir çukurun içerisine gömdüğü kabul olunmuştur."

Sanıklar hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphenin oluştuğuna kanaat getirilen iddianamede, sanıklar Mehmet G. ve Necmi A'nın "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Olayın geçmişi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan ve faili meçhul olayların aydınlatılması ile kayıp şahısların bulunmasına yönelik çalışma yapan özel ekip, Aşkale'de 16 yıl önce işlenen cinayeti çözmüş, olayla ilgili Mehmet G'yi Aydın'da, Necmi A'yı ise Erzurum'da gözaltına almıştı.

Mehmet G. ve Necmi A, 18 Mayıs'ta tutuklanmış, 5 kişi hakkında ise ek takipsizlik kararı verilmişti.