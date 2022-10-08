Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Fatih U'nun kullandığı otomobil, Erzincan-Kemah kara yolu Alp köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki 23 yaşındaki Birdal Can Özperçin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile Erol A. ve Davut B, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Fatih U. ve Erol A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.