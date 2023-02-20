Erzincan'da gönüllülerin ürettiği uyku tulumları depremzedelere gönderiliyor
Kaynak: AA
Erzincan Halk Eğitimi Merkezi ve Erzincan Kız Meslek Lisesi atölyelerinde gönüllü öğretmen, öğrenci ve kursiyerler tarafından depremzedelere ulaştırılmak üzere uyku tulumu üretiliyor.
Hafta sonuna kadar dikilecek 1030 uyku tulumu, Erzincan Valiliği koordinesinde Hatay'daki afetzedelere gönderilecek.
Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı ile İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, halk eğitim merkezinde uyku tulumu diken kursiyerleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.Vali Vekili Arabacı, emeği geçenlere teşekkür ederek, gönüllü öğretmen, öğrenci ve kursiyerlere çalışmalarında kolaylıklar diledi.
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