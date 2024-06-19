Erteleme hastalığı: Hallederiz!

Uzmanlara göre procrastination, önemli ve acil işleri sürekli olarak erteleme eğilimidir. Bu durum, bireylerin zaman yönetiminde zorlanmalarına ve işlerini zamanında tamamlayamamalarına neden olur. Erteleme, genellikle stres, kaygı ve düşük motivasyon gibi faktörlerle ilişkilidir.

ERTELEME HASTALIĞININ NEDENLERİ



1. Mükemmeliyetçilik: Mükemmeliyetçi kişiler, işleri mükemmel şekilde yapma arzusu nedeniyle başlayamama eğiliminde olabilirler. Bu da işleri ertelemelerine neden olur.

2. Zaman Yönetimi Eksikliği: Etkili zaman yönetimi becerilerine sahip olmayan bireyler, işleri nasıl planlayacaklarını bilemedikleri için erteleme eğiliminde olabilirler.

3. Motivasyon Eksikliği: Yeterli motivasyonun olmaması, kişilerin işleri ertelemesine neden olabilir. Motivasyon eksikliği, işleri tamamlamak için gerekli enerjiyi bulmayı zorlaştırır.

4. Kaygı ve Stres: Yüksek kaygı ve stres seviyeleri, bireylerin işlere başlamasını zorlaştırabilir. Bu durumda, işleri ertelemek bir kaçış yolu olarak görülebilir.

ERTELEME HASTALIĞIYLA BAŞ ETME YOLLARI



1. Küçük adımlarla başlamak: Büyük projeleri küçük parçalara ayırarak işe başlayın. Küçük adımlar atmak, motivasyonunuzu artırır ve işleri daha yönetilebilir hale getirir.

2. Zaman yönetimi teknikleri: Etkili zaman yönetimi tekniklerini kullanarak işlerinizi planlayın. "Pomodoro Tekniği" gibi yöntemlerle zamanı daha verimli kullanabilirsiniz.

3. Motivasyon kaynakları bulmak: Kendinizi motive edecek hedefler belirleyin. Başarıya ulaşmanın verdiği hissi düşünerek motive olun ve bu duyguyu hatırlayın.

4. Stres ve kaygı yönetimi: Stres ve kaygıyı azaltmak için meditasyon, yoga veya derin nefes egzersizleri gibi rahatlama tekniklerini deneyin. Bu, işleri erteleme eğiliminizi azaltabilir.

5. Çevresel düzenlemeler: Çalışma ortamınızı düzenleyerek dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırın. Daha düzenli bir ortam, işlere odaklanmanızı kolaylaştırır.