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Erkut Yıldız ile Polonyalı Martyna Zaja, Türk geleneklerine göre yapılan düğünle dünyaevine girdi
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01 Temmuz 2023 Cumartesi 23:10:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 23:10:00

Erkut Yıldız ile Polonyalı Martyna Zaja, Türk geleneklerine göre yapılan düğünle dünyaevine girdi

Kaynak: AA

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Amasya'nın Taşova ilçesinde Erkut Yıldız ile Polonyalı Martyna Zaja, Türk geleneklerine göre yapılan düğünle dünyaevine girdi.

İstanbul'da bir firmada satış temsilcisi olarak çalışan Yıldız, Polonyalı Martyna Zaja ile arkadaş oldu.

Arkadaşlıkları aşka dönüşen çift evlilik kararı alarak durumu ailelerine bildirdi.

Ailelerin onay vermesiyle Taşova'ya gelen çift, bir düğün salonunda yapılan düğünle evlendi.

Törende davetlilerle doyasıya eğlenen Martyna Zaja, misafirlerle bol bol halay çekip yöresel oyunlar oynadı.

Hayatının en mutlu gününü yaşadığını belirten Yıldız, "İstanbul'da şans eseri tanıştık ve bugünlere geldik. Eşim Polonya'nın Vorşova kentinde güzellik uzmanı olarak çalışıyor. Türk düğünlerini iyi biliyor, Türk usulü düğün yapmamıza kendisi karar verdi ve düğünümüzün bu şekilde olmasından dolayı mutlu oldu." dedi.

Etiketler : Amasya Taşova ilçesi düğün Erkut Yıldız Martyna Zaja Türk gelenekleri
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