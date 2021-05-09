Ergenlikte mizaç dalgalanması normal

Ergenlik belirtileri kız ve erkek çocuklarda farklı zaman ve farklı bulgular ile başlar. Kız çocuklarında ergenlik belirtileri; meme tomurcuklanması, genital bölge ve koltuk altı tüylenmesi, regl kanamasının görülmesi olarak sıralanabilir. Kız çocuklarında regl kanamasının görülmesi genellikle ergenliğin başlangıcı değil son dönem belirtisidir. Erkek çocuklarında ergenlik belirtileri; yumurtalık hacminde artış, genital bölge ve koltuk altında tüylenme, genital bölgede renk koyulaşması, penis boyunda büyüme olarak devam eder. Ses kalınlaşması sıklıkla 13-14 yaş civarında başlamaktadır. Bu dönemde yaşanan fiziksel değişimin normal olduğunu bilmeyen çocuklarda kimi zaman psikolojik sorunlar yaşanabiliyor.



YORGUNLUK HİSSİ OLUŞABİLİR

Hastanelerde oluşturulan Adolesan (Ergenlik) polikliniklerinde ergenlikte, gençlerin hem psikolojik, hem de fiziksel sorunlarına çare bulunuyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Raziye Dut, "Ergenlik döneminde kendine has duygu ve fiziksel değişimler gözlemlenir. Tüm adolesanların vücudu farklı hızlarda büyür ve mizaç dalgalanmaları yaşamaları da normaldir. Gençlerin boy ve ağırlık ölçümleri ile ilgili değerlendirmenin yanı sıra Adolesan polikliniğinde ergenlik çağında sık görülen enfeksiyonlar, yeme bozuklukları (anoreksiye veya bulimia nervozanın), ekzojen obezite, zayıflık, yorgunluk, adolesan yaş dönemindeki kızların adet döngü sorunları (ağrılı regl) regl öncesi gerginlik, kronik pelvik ağrı, vajinal akıntılar, erkeklerde görülen testis ve varikosel sorunları, erkek ve kız ergenlerde görülen meme hastalıkları, sporcu sağlığı, duruş bozuklukları, hormonal bozukluklara bağlı olmayan kıllanma fazlalıkları, psikososyal sorunlar ve gelecekte sağlıklarını olumsuz etkileyebilecek kemik sağlığı ve osteoporozdan korunma, hipertansiyon ve hiperlipidemi açısından risk taramaları yapılmakta ve bir sağlık sorunu saptandığında izlem ve tedavi disiplinler arası yaklaşımla düzenlenmektedir" dedi.

PSİKOSOSYAL GELİŞİMLERİ İNCELENMELİ

Adolesan Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr. Raziye Dut, "Adolesan polikliniğinde, Çocuk ve Adolesan Sağlığı kapsamında 10-21 yaş arasında gençlerin fiziksel, cinsel ve psikososyal gelişimleri değerlendiriliyor. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet binasında 2019 yılından beri zor bir dönem olarak adlandırılan ergenlikte, gençlerin hem psikolojik, hem de fiziksel sorunlarına çare sunulması için Adolesan Polikliniği hizmeti veriliyor" diye konuştu.

PANDEMİNİN DE OLUMSUZ ETKİSİ VAR

"Ergen kendini tanıma yolunda büyük bir çaba harcamak zorunda kalır" diyen Dr. Raziye Dut şunları dile getirdi; "Vücutlarındaki hormonal değişimler sonucu oluşan zıt duyguların adolesan döneminde tamamen normal olduğunu bilmiyorsa ergenler için korkutucu olmaktadır. Bir an bulutların üzerinde gezerken, bir dakika sonra kendilerini çok sıkkın ve üzgün hissedebilir. Bu durum gençlerle beraber yaşayan erişkinleri de zorlar" dedi. Dut, "Adolesan polikliniklerinde, Adolesan dönemindeki sporcuların profesyonel spor hayatına hazırlanırken hızla değişen fiziksel ve psikolojik değişikleri ile ilgili profesyonel destek almaları sağlanır. Günümüzde salgınla mücadelede, kısıtlamalar, uzaktan eğitim modeli vb. değişikliklerin adolesan sağlığına etkisi unutulmamalı, adolesan polikliniklerinden destek alınmalıdır."