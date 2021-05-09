  • BIST
    1441.33
  • Dolar
    8,2364
  • Euro
    10,0327
  • Altın
    484,7880
İstanbul
10 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı
İngiltere'den flaş kripto uyarısı!
İstanbul onlara kaldı
Pijamalardan kurtulma mutluluğu
Şeyma Subaşı jetine kavuştu
Kankalar Kırklareli'nde kapandı
Sızıntılar ortaya çıktı: iPhone 13 seri üretime başlıyor!
Mültecilere yapılanlar bu kadarına da pes dedirtti!
Macron'dan anlamsız Türkiye hamlesi
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gerçek mermi kullanılsın
Ergenlikte mizaç dalgalanması normal
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 09 Mayıs
Korona sonrası kalça ağrısı varsa dikkat
Aşı bizim için en güvenli ilaç
Kovid-19 geçirenlerin ağız yapısı değişiyor
İslam ülkeleri ve dünyaya Mescid-i Aksa ve Kudüs çağrısı
Dışişleri'nden Afganistan'daki terör saldırısına kınama
Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
İsrail, Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etti
'Kandil'i çökerteceğiz ve Kandil'i kandil olmaktan çıkaracağız'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çadlı mevkidaşı Zeyn'i yeni görevi dolayısıyla kutladı
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
'Kanal İstanbul Projesi yaz aylarında başlayacak'
Başkan Erdoğan: İsrail'in saldırılarını şiddetle kınıyoruz
09 Mayıs 2021 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2021 Pazar 10:00:00

Ergenlikte mizaç dalgalanması normal

ABONE OL

Ergenlik çağındaki çocukların vücutlarındaki hormonal değişimler ve yaşadığı zıt duygular son derece normalken bunu bilmeyen çocukta psikolojik sorunlar yaşanabilir. İşte bunun için hastanelerde gerekti taramaları yapan ve destek veren Ergenlik (Adolesan) Poliklinikleri var.

Ergenlik belirtileri kız ve erkek çocuklarda farklı zaman ve farklı bulgular ile başlar. Kız çocuklarında ergenlik belirtileri; meme tomurcuklanması, genital bölge ve koltuk altı tüylenmesi, regl kanamasının görülmesi olarak sıralanabilir. Kız çocuklarında regl kanamasının görülmesi genellikle ergenliğin başlangıcı değil son dönem belirtisidir. Erkek çocuklarında ergenlik belirtileri; yumurtalık hacminde artış, genital bölge ve koltuk altında tüylenme, genital bölgede renk koyulaşması, penis boyunda büyüme olarak devam eder. Ses kalınlaşması sıklıkla 13-14 yaş civarında başlamaktadır. Bu dönemde yaşanan fiziksel değişimin normal olduğunu bilmeyen çocuklarda kimi zaman psikolojik sorunlar yaşanabiliyor.

YORGUNLUK HİSSİ OLUŞABİLİR

Hastanelerde oluşturulan Adolesan (Ergenlik) polikliniklerinde ergenlikte, gençlerin hem psikolojik, hem de fiziksel sorunlarına çare bulunuyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Raziye Dut, "Ergenlik döneminde kendine has duygu ve fiziksel değişimler gözlemlenir. Tüm adolesanların vücudu farklı hızlarda büyür ve mizaç dalgalanmaları yaşamaları da normaldir. Gençlerin boy ve ağırlık ölçümleri ile ilgili değerlendirmenin yanı sıra Adolesan polikliniğinde ergenlik çağında sık görülen enfeksiyonlar, yeme bozuklukları (anoreksiye veya bulimia nervozanın), ekzojen obezite, zayıflık, yorgunluk, adolesan yaş dönemindeki kızların adet döngü sorunları (ağrılı regl) regl öncesi gerginlik, kronik pelvik ağrı, vajinal akıntılar, erkeklerde görülen testis ve varikosel sorunları, erkek ve kız ergenlerde görülen meme hastalıkları, sporcu sağlığı, duruş bozuklukları, hormonal bozukluklara bağlı olmayan kıllanma fazlalıkları, psikososyal sorunlar ve gelecekte sağlıklarını olumsuz etkileyebilecek kemik sağlığı ve osteoporozdan korunma, hipertansiyon ve hiperlipidemi açısından risk taramaları yapılmakta ve bir sağlık sorunu saptandığında izlem ve tedavi disiplinler arası yaklaşımla düzenlenmektedir" dedi.

PSİKOSOSYAL GELİŞİMLERİ İNCELENMELİ

Adolesan Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr. Raziye Dut, "Adolesan polikliniğinde, Çocuk ve Adolesan Sağlığı kapsamında 10-21 yaş arasında gençlerin fiziksel, cinsel ve psikososyal gelişimleri değerlendiriliyor. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet binasında 2019 yılından beri zor bir dönem olarak adlandırılan ergenlikte, gençlerin hem psikolojik, hem de fiziksel sorunlarına çare sunulması için Adolesan Polikliniği hizmeti veriliyor" diye konuştu.

PANDEMİNİN DE OLUMSUZ ETKİSİ VAR

"Ergen kendini tanıma yolunda büyük bir çaba harcamak zorunda kalır" diyen Dr. Raziye Dut şunları dile getirdi; "Vücutlarındaki hormonal değişimler sonucu oluşan zıt duyguların adolesan döneminde tamamen normal olduğunu bilmiyorsa ergenler için korkutucu olmaktadır. Bir an bulutların üzerinde gezerken, bir dakika sonra kendilerini çok sıkkın ve üzgün hissedebilir. Bu durum gençlerle beraber yaşayan erişkinleri de zorlar" dedi. Dut, "Adolesan polikliniklerinde, Adolesan dönemindeki sporcuların profesyonel spor hayatına hazırlanırken hızla değişen fiziksel ve psikolojik değişikleri ile ilgili profesyonel destek almaları sağlanır. Günümüzde salgınla mücadelede, kısıtlamalar, uzaktan eğitim modeli vb. değişikliklerin adolesan sağlığına etkisi unutulmamalı, adolesan polikliniklerinden destek alınmalıdır."

Etiketler : ergenlik raziye dut mizaç
Bu fotoğrafın hikayesi derin

Bu fotoğrafın hikayesi derin
Ayvalık'ta Kıbrıs rüzgarı

Ayvalık'ta Kıbrıs rüzgarı
Virüsü atlattılar denize koştular

Virüsü atlattılar denize koştular
İki kadın bir adam

İki kadın bir adam
Önce itiraf etti sonra sildi

Önce itiraf etti sonra sildi
Sinema öğrencileri için rehber olacak

Sinema öğrencileri için rehber olacak
Feyza'ya göndermeli kutlama!

Feyza'ya göndermeli kutlama!
Albay iliklerime kadar işledi

Albay iliklerime kadar işledi
Çatalca'da iki günde yeni klip

Çatalca'da iki günde yeni klip

EN ÇOK OKUNAN HABERLER