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21 Haziran 2020 Pazar 10:55:00 - Güncelleme:21 Haziran 2020 Pazar 11:02:00

epremzedeler, sarsıntıda oluşan ışık huzmesini anlattı

Kaynak: DHA

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Bingöl'de meydana gelen 5.7'lik depreme yaylada yakalanan vatandaşlar, sarsıntı sırasında gökyüzünde gördükleri ışık huzmesini anlattı. Koyun otlattığı sırada depreme yakalanan Bülent Küllük (44), "Koyun otlattığım esnada deprem anında ürperti veren bir patlama sesi duydum. Bu olay karşısında çok korktum" dedi.

Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatlarının kesiştiği noktada yer alan ve ismini geçmişte yaşanan depremler sonrası oluşan göllerden alan Bingöl, geçen pazar günü saat 17.24'te 5.7, pazartesi ise 5.6 büyüklüklerindeki depremlerle sarsıldı. Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya, Muş, Şanlıurfa ve Tunceli'de de hissedilen depremde, en fazla Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar ile Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde hasar meydana geldi. Bingöl, Erzurum ve Erzincan'da, 5 bin 900 yapının hasar gördüğü ya da yıkıldığı depremin ardından bölgede yaşayanlar, sarsıntı sırasında gökyüzünde oluşan şimşek görünümündeki ışık huzmesini anlattı. Deprem öncesi gökyüzünde patlama sesi ve ışık huzmesi belirdiğini söyleyen vatandaşlar, bunun enerji boşalması olabileceğini savundu.

Yedisu'ya bağlı Elmalı köyünün Yazpınar mezrasında yaşayan İmam Küllük (70), depreme yaylada koyunlarını otlatırken yakalandı. İmam Küllük, deprem esnasında büyük bir ses duyduktan sonra şimşek görünümünde etrafa bir ışığın saçıldığını belirterek, ses ve ışığın kesinlikle şimşek olmadığını ve bu olay karşısında korktuklarını söyledi.

Aynı köyde koyun otlattığı sırada depreme yakalanan Bülent Küllük (44) ise, "Koyun otlattığım esnada deprem anında ürperti veren bir patlama sesi duydum. Bu olay karşısında çok korktum" dedi.

Deprem bölgesindeki vatandaşların çoğu aynı olaya tanıklık ettiklerini kaydederek, konunun araştırılması gerektiğini ifade etti.

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