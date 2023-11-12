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Enkazdan kurtardı, yanından ayırmıyor
12 Kasım 2023 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 08:00:00

Enkazdan kurtardı, yanından ayırmıyor

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Hatay'da yaşayan Emrah Aydın 9 yıl önce sahiplendiği ve "Demirbey" ismini verdiği atını bir an olsun yanından ayırmıyor.

Hatay'da yaşayan ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde 25 akrabasını kaybeden Emrah Aydın 9 yıl önce sahiplendiği ve "Demirbey" ismini verdiği atını bir an olsun yanından ayırmıyor. Depremlerde 25 akrabasını kaybeden Aydın'ın evi ve atının kaldığı baraka da ağır hasar aldı. Demirbey'i oradan kurtaran Aydın, can dostu olmadan dışarıda adım atmıyor.

Etiketler : deprem at enkaz hatay
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