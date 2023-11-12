Enkazdan kurtardı, yanından ayırmıyor

Hatay'da yaşayan ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde 25 akrabasını kaybeden Emrah Aydın 9 yıl önce sahiplendiği ve "Demirbey" ismini verdiği atını bir an olsun yanından ayırmıyor. Depremlerde 25 akrabasını kaybeden Aydın'ın evi ve atının kaldığı baraka da ağır hasar aldı. Demirbey'i oradan kurtaran Aydın, can dostu olmadan dışarıda adım atmıyor.