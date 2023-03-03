Enkazdan çıkınca köpek korkusunu unuttu
Kahramanmaraşlı Mehmet Çabuk, enkaz altından kurtarıldıktan sonra buluştuğu itfaiye ekiplerinin kurtarma köpeği Çakıl'ı kucakladı.
Kahramanmaraşlı apartman görevlisi Mehmet Çabuk, enkaz altından kurtarıldıktan sonra buluştuğu itfaiye ekiplerinin kurtarma köpeği Çakıl'ı kucaklayıp "Sen var ya aslansın" diye sevdi. Mehmet Çabuk, "O Çakıl'la bir sarıldık ama nasıl sarıldık. Ben köpekten korkardım, asla yaklaşamazdım, korkumu yendim artık köpeklerden hiç korkmuyorum" dedi.
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