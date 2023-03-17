Enkazdan çıkan kemanla moral

Depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Altınşehir İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Gökçesu Özdemir, duvarları yıkılan binadan çıkardığı kemanı ile depremzedelere moral veriyor. Özdemir, babasının duvarları yıkılan binadan sapasağlam çıkarttığı kemanıyla Batman Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ait Gezici Kütüphane aracılığıyla çadır kentlerde kemanıyla mini konser vermeye başladı. Özdemir, "Kaldığımız yere gezici kütüphane geldi. Onların desteğiyle depremzede çocuklara ve ailelere moral olsun diye konser vermeye başladım" dedi.