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22 Şubat 2023 Çarşamba 18:33:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 18:33:00

Enkazdan 248. saatte çıkan mucize kız Aleyna'dan "iyiyim" mesajı

Kaynak: TRT Haber

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Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, depremin 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı. Ankara'da tedaviye alınan mucize kız Aleyna hastaneden TRT Haber aracılığıyla tüm Türkiye'ye "iyiyim" mesajı verdi.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda çalışma yürüten AFAD, Kömür İşletmeleri AŞ, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ulaştı.

Enkazdan kurtarılan genç kız, Kahramanmaraş'taki hastanede yapılan müdahalenin ardından ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

Aleyna Ölmez'in, AÜ Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisine başlandı.

ALEYNA'DAN "İYİYİM" MESAJI

Aleyna, hastaneden TRT Haber aracılığıyla Türkiye'ye "iyiyim" mesajı verdi.

"Çok zorlu bir süreçti. Mücadele ettim uğraştım, vazgeçmek istemedim. Herkes çok destek oldu, çok yardımcı oldu herkese teşekkür ederim."

Başkan Erdoğan Aleyna'yı ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki şehirlerden tedavi için Ankara'ya getirilen Aleyna'yı hastanede ziyaret etti.

Etiketler : Aleyna Enkaz başkan erdoğan

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