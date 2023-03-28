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Enkaz kaldırma çalışmaları hangi mahallelerde sürecek? Hatay Valiliği açıkladı
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28 Mart 2023 Salı 00:56:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 00:56:00

Enkaz kaldırma çalışmaları hangi mahallelerde sürecek? Hatay Valiliği açıkladı

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Hatay Valiliği, enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 22 mahallede süreceğini açıkladı. Valilik'ten yapılan açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği belirtildi.

Hatay Valiliği, Antakya ve Denfe ilçelerinde depremlerde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 22 mahallede devam edeceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarının Antakya ve Defne'deki Apaydın, Odabaşı, Küçükdalyan, Fevzi Paşa, Şeyh Ali, Akcurun, Sümerler, Harbiye, Gökçegöz, Hüseyinli, Çekmece, Büyükdalyan, Yeşilova, Küçük Alaattin, Esenlik, Aşağıoba, Esentepe, Altınçay, Akevler, Kışlasaray, Ulucami, Haraparasi mahallelerinde süreceği bildirildi.

Açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği belirtildi.

Etiketler : hatay antakya deprem enkaz

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