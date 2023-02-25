Enkaz başından ayrılmayan can dost

Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarında bir köpeğin hareketleri herkesi duygulandırdı. Çalışma yapılırken büyük bir dikkatle ekipleri izleyen köpeğin davranışları, Hakkari güvenlik korucuları tarafından kayıt altına alındı. Hangi noktada enkaz çalışması olursa köpeğin o bölgeye geldiğini ifade eden Hakkari ekibi, bu durumdan çok etkilendiklerini ve köpekle dostluk kurduklarını belirttiler.

