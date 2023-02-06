VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Enkaz altında yaptığı paylaşımla hayata tutundu
TCG İskenderun gemisi yaralıları hastanelere sevk edecek
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar son durumu açıkladı!
Kanada Başbakanı Trudeau: Türkiye'ye yardım yapmaya hazırız
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı
Başkan Erdoğan: Ülkemizde yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir
MSB: Bir evladımız daha hayata tutundu
Bakan Koca: 1651 vatandaşımız hayatını kaybetti
Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Başkan Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu
Bakan Nebati depremzedeleri hastanede ziyaret etti
Başkan Erdoğan, Destici ve Aksakal ile görüştü
Veliaht Prens Selman'dan taziye mesajı
Biden: Ekiplerimiz Türkiye'deki arama kurtarma için harekete geçiyor
Bakan Akar: Afet bölgelerine 17 uçakla yardım uçuşu yapılıyor
Depremi fırsat bilerek fahiş fiyat artışı yapan firmalara soruşturma
Bu mutluluğun tarifi yok! Unutulmayacak çocukluk anıları biriktirdiler
Kış okulunda 250 bin öğrenci
Hamside bolluk ve ucuzluk umudu
Alevlerden çıkarılan kuzuya itfaiye şefkati
TÜGVA'dan çocuklara eğlenceyle Kur'an eğitimi
Gecelik kamp yapıyoruz
Nebahat Çehre olma yolunda
Deniz, Seren'i ağzına alamayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Depremde ölü sayısı 1541'e yükseldi
06 Şubat 2023 Pazartesi 21:40:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 21:40:00

Enkaz altında yaptığı paylaşımla hayata tutundu

Kaynak: AA

ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depreme Malatya'daki evinde yakalanan 20 yaşındaki Boran Kubat, enkaz altından yaptığı sosyal medya paylaşımını görenler tarafından kurtarıldı.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi hazırlık sınıfında okuyan Boran Kubat, ara tatilini ailesinin yanında geçirmek için memleketi Malatya'ya geldiğini söyledi.

Gece yattıktan sonra ilk depreme uykuda yakalandığını anlatan Kubat, dışarı çıktıktan bir süre sonra ikinci bir deprem olmayacağını düşündüğünü ve ailesiyle eve girdiklerini belirtti.

İkinci depreme yine evinde yakalandığını ve binanın yıkılmasıyla enkaz altında kaldığını anlatan Kubat, "Uykuda yakalandık iki depreme de. Birden salladı, gözümü açar açmaz kafamı eğdim. Baktım annem yanıma düştü, simsiyah bir alan oluştu gün ışığında. Ondan sonra telefonum yanıma düştü. Telefonuma sarıldım, hemen arkadaşlarımı aradım." dedi.

"5 BUÇUK, 6 SAAT KALDIM ENKAZDA"

Daha sonra sosyal medyadan yardım istemeyi düşündüğünü vurgulayan Kubat, "Sosyal medyada paylaşırsam, arkadaşlarım hepsi görürse hepsi gelebilir diye düşündüm. Öyle de oldu. Sağ olsunlar. 5 buçuk, 6 saat kaldım enkazda. Telefonla sürekli görüşme halindeydik zaten ama telefon bir çekiyor bir çekmiyor. Bizim köyün muhtarı geldi. Arkadaşlarım çok yardım etti. Onlar kurtardı. Onlar balyozla vurdular. Ben dedim ki 'bu nokta'. Balyozla vurdular, ben dedim ki 'bu nokta'. Dört, beş vurmadan sonra buldular bizi." diye konuştu.

Kendisiyle beraber annesinin de kurtulduğunu, dayısı ve anneannesinin ise halen enkaz altında olduğunu aktaran Kubat, sosyal medyadan sesini duyup yardımına koşanlara teşekkür etti.

Etiketler : Malatya Deprem Kahramanmaraş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX