VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kirişci, depremzede çiftçilere yönelik alınan tedbirler hakkında bilgi verdi
Depreme ilişkin asılsız paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
"Asrın Afeti"nde 10. gün! Arama kurtarma çalışmalarında son durum ne?
Yunanistan'da çocuklardan oluşan koro depremzedeler için şarkı söyledi
İngiltere Kralı depremzedelere yardım çalışması yapan gönüllüleri ziyaret etti
Gürcistan Türkiye'ye rotasyon için yeni arama kurtarma ekibi gönderdi
NATO, depremzedeler için Türkiye'ye 1000 konteyner göndermeye hazırlanıyor
Adıyaman'da 77 yaşındaki kadın depremin 212. saatinde kurtarıldı
Depremzede 508 çocuk kimlik tespitlerinin ardından ailelerine teslim edildi
BM'de depremlerin Türkiye ve Suriye'ye etkisi ele alındı
Meksika ekibi, Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarını tamamladı
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na SPK tepkisi
TBMM Başkanı Şentop'dan, Baykal'ın ailesine taziye ziyareti
Avustralya arama kurtarma ekibine göre Türkiye'deki felaketin ölçeği "inanılmaz"
Enkaz altında kalanlara umut olan Zonguldaklı madencilerden bazıları kente döndü
Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine 3 bin konteyner ev
Belçika'nın kurduğu sahra hastanesinin sağlık ekibi ve ekipmanları İncirlik Üssü'ne ulaştı
ABD: Türkiye'ye bu zorlu dönemde desteğimiz sürüyor
Şanlıurfa'da 25 bin depremzede çadırlarda kalıyor
Hatay'da depremin 209. saatinde Faez ve eşi Fatma kurtarıldı
Depremzedeler KYK yurtlarına yerleştiriliyor
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake: Önümüzdeki gün, hafta ve aylarda elimizden geleni yapmaya kararlıy...
Nizip'te yıkılan binaya ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı
Kosova'nın Türkiye'deki deprem bölgesine yardımları sürüyor
14 Şubat 2023 Salı 23:02:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 23:02:00

Enkaz altında kalanlara umut olan Zonguldaklı madencilerden bazıları kente döndü

Kaynak: AA

ABONE OL

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden maden işçilerinden 116'sı, Zonguldak'a döndü.

Deprem bölgesinde çalışan 3 bin 800 madenciden askeri uçakla kente dönen 116'sı, Zonguldak Havalimanı'nda aile ve yakınlarının yanı sıra Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve siyasi parti temsilcilerince karşılandı.

Madencilerin karşılanması sırasında havalimanında "Kahramanlar hoş geldiniz." anonsu yapıldı.

Madencilerden Alper Sarıoğlu, gazetecilere, ilk gittikleri akşam hiç dinlenmeden kurtarma çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Bölgede 20 kişilik gruplar halinde çalıştıklarını anlatan Sarıoğlu, "Oranın halkı perişan, orada çok kötü durumlar vardı. Orada çocuk çıkarırken psikolojimiz çok... Orada her akşam mücadeleye devam ettik, vardiyalı şekilde, dinlenmek yoktu. 12 saat çalışıp 6-7 saat dinlenmenin ardından yeniden çalıştık. Yer altında öğrendiğimiz tahkimatları, bu sefer depremde kullandık. İnşallah böyle bir acı tekrar yaşamayız." diye konuştu.

Mehmet Bayrak da enkaz altından birçok can çıkardıklarını belirterek, "Çok zor bir süreçti bizim için ama başarılı geçti. Kurtarabildiğimizi kurtardık, kurtaramadıklarımız için yapacak bir şeyimiz yoktu. Elimizden gelenin fazlasını yaptık. 40 saat hiç uyumadık, devamlı çalıştık. Bir umut için yola çıktık. Malatya sokaklarında, bilmediğimiz bir ilde kazma, kürek, tokmak her şeyimizi alıp kendi imkanlarımızla başardık." dedi.

Tufan Ayhan ise havanın soğuk olduğunu anımsatarak, "En ufak bir taşın altına bakmaya çalıştık. Memleketimize geldiğimiz zaman gözümüz arkada kalmasın, başımızı yastığa rahat koyalım diye çok uğraştık, çaba gösterdik. Askerlerimiz olsun, AFAD ekibimiz olsun çok mücadele ettik." ifadesini kullandı.

Maden işçisi Yusuf Aytürk de insanların elinden geleni yaptığını vurgulayarak, "Oraya gelen yardımlar öyle bir şey ki.. Tırlar dolusu yardım, sokakta yemek yapanlar, insanın gözleri doluyor orada. Bu ülke manevi ruhu, birlik beraberliğini kesinlikle kaybetmemiş. Bunu böyle felaketlerde görebiliyoruz. Yardım yapana, gidene herkese helal olsun." dedi.

Atilla Soyluk da 24 saat telefonunlarının açık olduğunu, madencilerin hazır bir şekilde beklediğini aktararak, "Bugün yine gönderseler seve seve gideriz. Aynı madende çalışır gibi. Elimizle koymuş gibi aldık. Hiçbirine zarar vermedik." şeklinde konuştu.

Madenciler daha sonra otobüslerle Zonguldak ve Bartın'a gitti.

Etiketler : Deprem bölgesi Madenci Asrın felaketi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX