Enkaz altında dünyaya gelen ikizler 96 gün sonra ailesine kavuştu
Depremlerde Hatay'da enkaz altında dünyaya gelen, ardından Mersin'e getirilen ikiz bebekler Öykü ve Ömür Esra, DNA testlerinin ardından 96 gün sonra annesine kavuştu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında dünyaya gelen, ardından Mersin'e getirilen ikiz bebekler Öykü ve Ömür Esra, DNA testlerinin ardından 96 gün sonra annesine kavuştu. Çocuklarını kucağına alarak uzun süre sevip okşayan anne Seher Güzel, büyük mutluluk yaşadı.