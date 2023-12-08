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08 Aralık 2023 Cuma 08:45:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 08:45:00

Enişteden Seçil'e son dakika aklı! "Acil yeni bir fon kur"

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Seçil Erzan'la ‘enişte' dediği Mustafa Yılmaz'ın yazışmaları ortaya çıktı. Yılmaz, Erzan'a “İmar Bankası olayını iyi incele. B planı için acil yeni bir fon oluştur” diye mesaj atmış.

Ünlü futbolcuların milyon dolarlar kaptırdığı bankacı Seçil Erzan'ın kuzeni Tanin Yılmaz'ın babası Mustafa Yılmaz ile mesajlaşmaları ortaya çıktı. Soruşturma başlatıldıktan 1 ay önce 10-11 Mart'taki yazışmalarda Yılmaz'ın Erzan'a İmar Bankası olayını hatırlatıp akıl verdiği görüldü:

BANKAYA GELEYİM

YILMAZ: "Seçil, birçok konuda bilgim oldu. Saat kaçta bankaya geleyim. Plan yapmak zorundayım. Bankaya gelmeden kayıtlı işlemler dökümünü hazırlar mısın?"

ERZAN: "ENİŞTE YARIN GÖRÜŞEBİLİR MİYİZ?"

YILMAZ: "Peki olur. Seçil canım kızım bütün krizler gelir geçer. Güzel bir uyku çek. Sağlıklı bir karar almak için uyku borcun olmasın."

İMAR BANKASI'NI OKU

YILMAZ: "Seço günaydın 1990'lı yıllarda İmar Bankası olayı oldu. Mudiler vakit dolmadan paralarını geri istediler ve İmar Bankası bu işten çok başarılı çıktı. İnternetten İmar Bankası olayı yazıp bi okumanda fayda var."

ÜZELME, PLAN YAP

"Üzülmek hiçbir işe yaramaz. Sakince haftalık bir plan yap. Ana kritik noktayı bul. B planı için acil fon oluştur. Borcu azaltma ile ilgili sadece faizlerin yüzde 50'sini öde. Mutlaka dış yardım al. Durum ne olursa olsun moralini sakın bozma."

AŞK 'ÜÇ'GENİ

Erzan'ın sildiği mesajlar yasak aşk üçgenini ifşa etti. Evli işadamı Nuri Köşkdere'yle yasak aşk yaşarken, Fatih Terim'in avukatı Candaş Gürol'la nişanlandığı öğrenildi. Erzan'ın, bir mesajında "Eyvah, Candaş, Nuri'yi öğrenmiş" diye yazdığı görüldü. Köşkdere de Erzan'la 10-12 yıldır birlikte olduğunu itiraf etti.

OFF-SHORE'LA BATIRMIŞLARDI

22 Mart 1928'de 1 milyon TL sermaye ile kurulan İmar Bankası 1984'te Uzan Grubu'na geçti. n Banka, 90'larda yurtdışında açılan off-shore hesaplarla bir yılda %100 kar vaat etti; toplanan paralar off-shore hesaplarda iç edildi.

BDDK 2003'te bankaya el koyup TMSF'ye devretti; 2005'te banka iflas etti. n Bir yılda 11 bin 792 kişi 'alacaklıyım' diye kayıt yaptırdı; 22 milyar 456 milyon YTL istedi. n 2007'den itibaren 'İmarzedelere' ödeme yapıldı; Türkiye'ye faturası 15 milyar dolar oldu.

Uzanlar'ın mallarının satışından gelen 6.1 milyar dolar borcu ödemeye yetmedi.

Etiketler : seçil erzan bankacı fon soruşturma
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