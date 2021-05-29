Engelsiz tarla

Yeniçepni Köyü'nde 2 dönümlük bahçede engelli ve çocuklar, domates, biber, salatalık, patlıcan, bal kabağı, fasulye ve ayçiçeği gibi çeşitli ürünler yetiştirip, bunları pazarlayacak. Çocuklar, hem tarımın nasıl yapıldığını öğrenecekler, hem de harçlıklarını çıkartacaklar.

