29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:30:00
Engelsiz tarla
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yürütülen "Benim de Üretime Katkım Var" projesi kapsamında, hafif zihinsel engelliler ile çocuk evlerinde koruma ve bakım altında bulunanlar, sebze yetiştiriciliğini uygulamalı öğrenecek. Kaymakamlıkça başlatılan proje 4 ay sürecek.
Yeniçepni Köyü'nde 2 dönümlük bahçede engelli ve çocuklar, domates, biber, salatalık, patlıcan, bal kabağı, fasulye ve ayçiçeği gibi çeşitli ürünler yetiştirip, bunları pazarlayacak. Çocuklar, hem tarımın nasıl yapıldığını öğrenecekler, hem de harçlıklarını çıkartacaklar.