VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti
Koronavirüste yeni uyarı: Delta kadar öldürücü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener: Yeni bir varyant söz konusu olabilir
Erbil saldırısını üstlendiler: İsrail'e ait merkezi vurduk
Şişmanlık böbrek kanseri riskini artırıyor
Vitaminler koronaya karşı etkili değil
‘Sessiz taşlar' böbrek yetmezliğine neden olabilir
Kırmızı et yerine tavuk ve balık ağırlıklı beslenin
Günde bir avuç kabak çekirdeği prostatı önler
Varikosel, çocuk sahibi olmayı zorlaştırıyor
Türkiye'nin İsrail'e vereceği iddia edilmişti! Habere yalanlama geldi
Kritik toplantı başladı
"Mariupol'de camideki vatandaşlarımızla teması sağlıyoruz"
Zorlu testi başarıyla geçti
"Bizden yardım istediler"
Rus füzeleri kritik bölgeyi hedef aldı
Dünyanın sayılı projeleri arasında! Açılışına günler kaldı
"Ermenistan'a ilişkilerin normalleşmesine ilişkin yeni teklif sunuldu"
Türkiye'den ABD atağı
Putin affetmedi
1 milyon gence iş fırsatı
iBB'nin kar ile imtihanı!
"Bunu Türkiye'den öğrenmek istiyoruz"
Bazı şehirlerimiz haritadan silindi
13 Mart 2022 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:13 Mart 2022 Pazar 18:00:00

Engelsiz sevgi

ABONE OL

Göremeyen baba, zihinsel engelli oğlu için 'özel eğitim öğretmeni' olacak. Oğlunun okulunda staj yapan baba, ‘Bir harfi yazması, ayakkabısını bağlaması, kullandığı bir kelime çok önemli... Mücadelem bunun için” dedi.

OĞLUNA DAHA İYİ BAKABİLMEK İÇİN

Sakarya'da yaşayan doğuştan görme engelli 42 yaşındaki İbrahim Bingül, zihinsel engelli çocuğuna yardım edebilmek için memur olarak görev yaptığı Sakarya Üniversitesi'nde Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü'nde eğitim görüyor. Zihinsel engelli oğluna yardımcı olabilmek için 2019 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne başlayan Bingül, stajını ise çocuğunun eğitim gördüğü Nilüfer Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda yapıyor.

BAZILARININ MESLEĞİ HAYATI OLUR

İbrahim Bingül, engelliliği bir acizlik değil bir farklılık olarak gördüğünü söyledi. Bingül, "Bazı insanların meslekleri, hayatları olur. Özel eğitim, aynı zamanda benim hayatım. Çünkü kendi geçmişimi görüyorum bu çocuklarda. Gösterdikleri çaba, bir harfi yazmaları, bir ayakkabıyı bağlamaları, kullandıkları bir kelime... Bunlar çok önemli şeyler. Hayatı daha iyi nasıl yaşayabileceklerini öğrenmeleri konusunda çocuklara yardım etmeye çalışıyoruz, bunu seviyorum" dedi.

Etiketler : özel eğitim öğretmeni görme engelli zihinsel engelli
Oyuncu şarkıyı söylemeli

Oyuncu şarkıyı söylemeli
Bir dizi daha reyting kurbanı

Bir dizi daha reyting kurbanı
Kıyafet değil sanatımız konuşulsun

Kıyafet değil sanatımız konuşulsun
Çapkınlık yarıda kaldı

Çapkınlık yarıda kaldı
Boşanıyorlar

Boşanıyorlar
Ekran yerine dijital istiyor

Ekran yerine dijital istiyor
Bilginer büyük bir şans

Bilginer büyük bir şans
El ele alışveriş

El ele alışveriş
Şarkımla çok kişiyi evlendirdim

Şarkımla çok kişiyi evlendirdim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER