Engelsiz sevgi

OĞLUNA DAHA İYİ BAKABİLMEK İÇİN



Sakarya'da yaşayan doğuştan görme engelli 42 yaşındaki İbrahim Bingül, zihinsel engelli çocuğuna yardım edebilmek için memur olarak görev yaptığı Sakarya Üniversitesi'nde Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü'nde eğitim görüyor. Zihinsel engelli oğluna yardımcı olabilmek için 2019 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne başlayan Bingül, stajını ise çocuğunun eğitim gördüğü Nilüfer Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda yapıyor.

BAZILARININ MESLEĞİ HAYATI OLUR



İbrahim Bingül, engelliliği bir acizlik değil bir farklılık olarak gördüğünü söyledi. Bingül, "Bazı insanların meslekleri, hayatları olur. Özel eğitim, aynı zamanda benim hayatım. Çünkü kendi geçmişimi görüyorum bu çocuklarda. Gösterdikleri çaba, bir harfi yazmaları, bir ayakkabıyı bağlamaları, kullandıkları bir kelime... Bunlar çok önemli şeyler. Hayatı daha iyi nasıl yaşayabileceklerini öğrenmeleri konusunda çocuklara yardım etmeye çalışıyoruz, bunu seviyorum" dedi.