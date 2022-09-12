Engelsiz sebze hasadı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nce oluşturan 'Engelsiz Hobi Bahçesi'nde domates, salata, biber gibi sebzeler eken 60 engelli birey, yetiştirdikleri ürünleri hasat etti. Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, "Erzurum'daki engelsiz hobi bahçesi, Türkiye'ye örnek olabilecek bir çalışma" dedi.

