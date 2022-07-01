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01 Temmuz 2022 Cuma 19:30:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2022 Cuma 19:30:00

Engelsiz renkler

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Bingöl'ün Göltepesi Köyü'nde yaşayan 15 yaşındaki zihinsel engelli Mahmut, tüm zamanını tuval başında geçiriyor. ‘Renklerle hayata bağlandım' diyen Mahmut, ikinci kez resim sergisi açtı.

YETENEĞİNİ ÖĞRETMENİ KEŞFETTİ

Bingöl'ün Göltepesi Köyü'nde yaşayan ve doğuştan zihinsel yetersizliği bulunan Mahmut Koşunkartay'ın resme olan yeteneğini, kaynaştırma öğrencisi olduğu Göltepesi Yeni Yerleşim İlk ve Ortaokulu'ndaki görsel sanatlar öğretmeni Beyhan Korkulutaş 5'inci sınıftayken keşfetti. Öğretmeni sayesinde yeteneğini günden güne geliştiren Mahmut Koşunkartay, 4 yılda 120 resim yaptı.

DOĞA İLE BAŞ BAŞA RESİM YAPIYOR

Köyde açık alanlarda doğa ile baş başa duygularını resmeden 15 yaşındaki Mahmut, hazırladığı resimlerle ikinci kişisel sergisini açtı. Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde "Her Çocuk Özeldir" adıyla sergi açan Mahmut Koşunkartay, "Resim hayat gibidir. Resimle hayattan kopmadım. İçimde ne varsa resimle ortaya çıkardım. Hayalim resim öğretmeni olmak" dedi.

Etiketler : zihinsel engelli resim sergi
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