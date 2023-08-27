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27 Ağustos 2023 Pazar 09:27:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 09:27:00

Engelsiz kalp

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38 yıldır yürüyemeyen Metin Fırat, evinin bodrumuna kurduğu atölyede tekerlekli ve akülü araçları hiçbir ücret almadan tamir ediyor.

Elazığ'da yaşayan, 2 çocuk babası olan Metin Fırat, 4 yaşında geçirdiği çocuk felci hastalığı nedeniyle yürüme yeteneğini kaybetti. 38 senedir tekerlekli sandalyeye bağlı bir yaşam sürdüren Fırat, kendisi gibi yürüme engeli bireylere yardım eli uzatıyor.

9 yıldır Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesi Başkanlığını da yürüten Fırat, evinin bodrum katını atölyeye çevirdi. Fırat, son 4 yıl içinde 100'den fazla engelli bireyin tekerlekli ve akülü araçlarının büyük bir bölümünü ücretsiz olarak tamir etti.

Etiketler : elazığ metin fırat tekerlekli sandalye akülü araç
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