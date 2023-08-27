Engelsiz kalp

Elazığ'da yaşayan, 2 çocuk babası olan Metin Fırat, 4 yaşında geçirdiği çocuk felci hastalığı nedeniyle yürüme yeteneğini kaybetti. 38 senedir tekerlekli sandalyeye bağlı bir yaşam sürdüren Fırat, kendisi gibi yürüme engeli bireylere yardım eli uzatıyor.



9 yıldır Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesi Başkanlığını da yürüten Fırat, evinin bodrum katını atölyeye çevirdi. Fırat, son 4 yıl içinde 100'den fazla engelli bireyin tekerlekli ve akülü araçlarının büyük bir bölümünü ücretsiz olarak tamir etti.