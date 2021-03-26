Engelli oğlunu okula sırtında taşıyor

Köyde tarım işleri ve hayvancılık yaptığını anlatan baba Şahin, "Çocuğuma akülü sandalye verilmesini talep ediyorum. Bu konuda yardımcı olunursa çok seviniriz" dedi.



Anne Fatma Şahin ise zor şartlarda yaşamlarını sürdürdüklerini, tek isteğinin çocuğunun normal şartlarda okula gidip gelmesi olduğunu söyledi.

Bedensel engelli Batuhan Şahin de okulunu çok sevdiğini belirterek, "Büyüyünce polis olmak istiyorum." diye konuştu.