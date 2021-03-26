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26 Mart 2021 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:26 Mart 2021 Cuma 16:30:00

Engelli oğlunu okula sırtında taşıyor

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde oturan Halil Şahin, 10 yaşındaki doğuştan bedensel engelli oğlu Batuhan'ı bir kilometre uzaktaki okuluna yağmur, kar, çamur demeden engebeli yolları aşarak sırtında götürüyor.

Köyde tarım işleri ve hayvancılık yaptığını anlatan baba Şahin, "Çocuğuma akülü sandalye verilmesini talep ediyorum. Bu konuda yardımcı olunursa çok seviniriz" dedi.

Anne Fatma Şahin ise zor şartlarda yaşamlarını sürdürdüklerini, tek isteğinin çocuğunun normal şartlarda okula gidip gelmesi olduğunu söyledi.

Bedensel engelli Batuhan Şahin de okulunu çok sevdiğini belirterek, "Büyüyünce polis olmak istiyorum." diye konuştu.

Etiketler : Fatma Şahin engelli okul
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