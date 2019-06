Engelli maaşı son dakika 2019 gelişmesi var mı? 2022 engelli maaşı ne kadar, nasıl alınır?

Türkiye'de muhtaç durumda bulunan engelli ve engelli yakınlarına 3 aylık engelli maaşı ödemesi yapılıyor. 2022 maaşı olarak da bilinen engelli maaşı ödemesi için başvuru şartlarına uygun olmak ve başvuru için talep edilen evraklara sahip olmak gerekiyor. Devlet, yüzde 40-60 engeli olanlara aylık 433,68, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 650,51 lira veriyor. Ocak'ta aylığın tutarı yüzde 40-60 engeli olanlarda 482,04-483,94 lira, yüzde 70 ve üstü engeli olanlarda 723,04-725,90 lira olabilecek. Engelli maaşı son dakika açıklamalarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Engelli maaşı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ENGELLİ MAAŞI SON DAKİKA 2019 GELİŞMESİ VAR MI?

Engelli aylıkları zamlandı. Buna göre; yüzde 40 - 69 arası engeli olan kişiler 480.22 TL, yüzde 70 ve üstü bakıma muhtaç engelliler ise 720.33 TL aylık alacak. Yüzde 70 ve üzeri engelli, ocak maaşını zamsız aldıysa şubatta 790.14 TL maaş alacak. Yüzde 40 ila yüzde 69 arası engelli olan kişilerse, şubatta maaş farkıyla 526.76 TL maaş alacak.

2022 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR, NASIL ALINIR?

Engelli bakım aylığı ödemesi almak isteyenlere hane içerisinde yaşayan kişilerin sayılarına göre bakılmaktadır ve kişi başına düşen gelir miktarı kapsamında 2022 sayılı kanunun 1. maddesine göre ödeme tutarı hesaplanır ve ilgili banka hesabına yatırılmaktadır.

Türkiye'de 2022 engelli bakım aylığı ödemesi 3 ayda bir ödenmnektedir ve pek çok engelli kişi bu haktan yararlanabileceğini bilmez ve başvuru yapamaz. Ancak ödemeler yüzde 40 oranında (en az) engeli olanlara ödenmektedir. Bu ödemelerden faydalanamayanlar, bilmeyenler veya yeni öğrenenler kendilerine en yakın SGK il müdürlüğüne giderek yardım talep edebilirler.

2022 engelli maaşı ödemeleri ise PTT şubeleri tarafından verilmektedir.

2022 ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

2022 engelli bakım aylığı ödemeleri ise vatandaşların ödeme tarihlerinde yoğun yığılmalar karşısında mağdur olmaması adına;

Doğum tarihinin son rakamı 0-5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 1-6 olan kişilere her dönemin 6 ıncı günü.

Doğum tarihinin son rakamı 2-7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 3-8 olan kişilere her dönemin 8 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 4-9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü.

Olarak ödemeler yapılacaktır ve PTT şubelerinde yaşanan yoğunluk ve ödemeleri almak için yığılma mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçlanarak bu düzenleme yapılmaktadır.

ENGELLİ BAKIM AYLIĞI BAŞVURU ŞARTI VE BELGELERİ NELER?

a) Engelli aylıkları başvurularında, engelliler için sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter/hastane başhekimliği tarafından onaylı sureti veya Sağlık Bakanlığı veri tabanından elektronik olarak paylaşılan rapor bilgileri kabul edilir. Bununla birlikte özürlü sağlık kurulu raporu suretlerine Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.

b) 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında; engelliler için sağlık kurulu raporunun yanında, kanuni velisinin olmadığı durumlarda atanmış vasilere ilişkin mahkemece verilmiş vesayet kararının aslı ya da noter tarafından onaylı sureti istenir. Bununla birlikte vesayet kararı suretlerine Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.

Engelli aylıklarına başvuruda bulunan vatandaşlara ücretsiz engelliler için sağlık kurulu raporu uygulamasından faydalanabilmeleri için Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürü tarafından imzalanan sevk kâğıdı verilir.