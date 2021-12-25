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25 Aralık 2021 Cumartesi 18:30:00 - Güncelleme:25 Aralık 2021 Cumartesi 18:30:00

Engelli gencin ‘ayaklarım' dediği bisikleti çaldılar

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İstanbul Sultangazi'de yürüme engelli Uğur Karakış, özel yapım engelli bisikletini, binanın girişinde her zamanki yerine bırakarak evine girdi.

İstanbul Sultangazi'de yürüme engelli Uğur Karakış, özel yapım engelli bisikletini, binanın girişinde her zamanki yerine bırakarak evine girdi. Karakış'ın kardeşi markete gitmek için çıktığında bisikletin yerinde olmadığını fark etti. Sokaktaki güvenlik kamerasına bakıldığında bisikletin iki kişi tarafından çalındığı belirlendi.

Uğur Karakış, ayakları gibi gördüğü üç tekerlekli engelli bisikletini çalan hırsızlara, "Hastaneye gidemiyorum, bisikletim olmadan kapıya dahi çıkamıyorum" diye seslendi. Karakış şöyle devam etti. "Bisikletimin 8 bin lira borcu var. İşsiz olduğum içinde borcumu ödeyemedim. Engellilerin bisikleti çalınmaz. Bizler onlara muhtacız."

Bisikletin çalınma anı, sokaktaki güvenlik kameralarına yansıdı. Bir kişinin çaldığı engelli bisikletine binerek uzaklaştığı, suç ortağı olduğu düşünülen kişinin de arkasında yürüyerek ilerlediği görülüyor.

Etiketler : istanbul sultangazi uğur karakış
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