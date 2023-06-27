Engelli dalış rekortmeni umut aşıladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aracıyla 25'in üzerinde ili dolaşan ve engelli kalanlarla görüşen dünya serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak, "Hayata Yeniden Merhaba" spor kampı düzenlemeyi hedefliyor. Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Koçak "22 yaşında iki bacağı kesilmiş halde hastanede yatarken, bana örnek olacak, en azından proteziyle yürüyebilen veya uzvunu kaybetmesine rağmen bir şeyleri başarmış rol modele çok ihtiyacım vardı" dedi.

