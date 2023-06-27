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Engelli dalış rekortmeni umut aşıladı
27 Haziran 2023 Salı 07:23:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 07:23:00

Engelli dalış rekortmeni umut aşıladı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aracıyla 25'in üzerinde ili dolaşan ve engelli kalanlarla görüşen dünya serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak, "Hayata Yeniden Merhaba" spor kampı düzenlemeyi hedefliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aracıyla 25'in üzerinde ili dolaşan ve engelli kalanlarla görüşen dünya serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak, "Hayata Yeniden Merhaba" spor kampı düzenlemeyi hedefliyor. Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Koçak "22 yaşında iki bacağı kesilmiş halde hastanede yatarken, bana örnek olacak, en azından proteziyle yürüyebilen veya uzvunu kaybetmesine rağmen bir şeyleri başarmış rol modele çok ihtiyacım vardı" dedi.

Etiketler : Engelli dalış rekortmeni Ufuk Koçak Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Koçak
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