Engelli çiftten dantelli tablolar

İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan görme engelli Ruhi Doğramacı ile işitme engelli eşi, tuval üzerinde yeniden tasarlayarak tabloya dönüştürdüğü el işlemelerini sergide beğeniye sunuyor. Ruhi Doğramacı, "Aslında her kadının sandığı bir hazine. Bu nedenle onları sandıkta tutmadan hayat vermek istedik" dedi.

