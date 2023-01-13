Engelli aylığından vazgeçip işe girdi

Düzce'de yaşayan görme engelli 32 yaşındaki Ramazan Kabaca, başkalarının daha çok ihtiyacının olabileceği düşüncesiyle devletin bağladığı aylıktan vazgeçti. Başvurduğu bir fabrikada santral görevlisi oldu. Kabaca "Ben telefonlara bakabiliyorum, sezgilerim kuvvetli. Benden daha kötüleri vardır ve benim bıraktığım maaşı (engelli aylığı) onlar alabilir, onlar faydalanır düşüncesiyle almadım" dedi.

