Engelleri Yeşilçam sayesinde aşıyor

Konya'da yaşayan 15 yaşındaki otizmli Yunus Emre Aydın, oyuncak oynama yerine kağıtlara çizdiği resimlerden ilham alarak Yeşilçam oyuncuları olmak üzere bir çok ismin resmini kağıda çiziyor.



Otizmli olmasına rağmen önündeki bütün engelleri aşarak resim yapan Yunus Emre'nin babası Mustafa Aydın, "Engellilerin, önünde bir engel olmadığını ispatlamasını istiyoruz" dedi.

Konya'da 4 yaşındayken doktorlar tarafından otizm teşhisi konulan 15 yaşındaki Yunus Emre Aydın, küçüklüğünden beri ailesi tarafından verilen boş kağıtları karalarken, izlediği Yeşilçam karakterlerinden yola çıkarak onların resimlerini çizmeye merak sardı. Annesinin ve babasının da desteğiyle merakını ilerleten Yunus Emre Aydın, Yeşilçam ve çizgi film karakterlerini hiçbir eğitim almadan çizmeye başladı. İlkokul, ortaokul eğitimini başarıyla tamamlayan otizmli Yunus Emre, lise eğitimine devam ederken, kendi sergisini açarak sergide de okulunu temsil etti.

"KENDİ KENDİNE ÖĞRENDİ"

Yunus Emre'nin küçük yaşlarda hiçbir eğitim almadan resim çizme merakı olduğunu anlatan baba Mustafa Aydın, "Yunus'a 4 yaşından sonra otizm tanısı konuldu. Normalde 2 yaşına kadar anne, baba kelimelerini çok düzgün bir şekilde hepsini kullanıyordu. Sonra bunlarda bir anda kesilmeler oldu. Tedavisi için doktora gittiğimizde sınırda bir otizm tanısı konuldu. Resim çizme alışkanlığı da 6-7 yaşında, kendi kendine hiçbir eğitim almadan başladı. Akülü arabalar, pilli uzaktan kumandalı arabalar alırdık onlarla hiç oynamazdı, hepsini reddederdi. Sadece kırtasiye bölümünden boya kalemi, kağıt, dergi gibi şeylerle uğraştı. Lisede de öğretmenleri yardımcı oldu. Kendi kendine öğrendi, aldığı bir eğitim yoktu. Bu şekilde de devam ediyor şu anda" dedi.



"BİZİM İÇİN TATLI BİR SÜREÇ"

Oğlunun kendi isteği ile bir çok karakteri cetvel ölçüsüyle çizmeye başladığını aktaran Mustafa Aydın, "Yunus 6-7 yaşında kendisi resim yapmaya başladı. Birinin yardımıyla değil, heveslendi. Arkadaşları oyuncaklarla oynardı, üst baş almaya giderdi, gezmeye giderdi. Yunus ise kalem, kağıt alayım çizim yapayım diye uğraşırdı. Amatörce başladı bu iş. Hiçbir eğitim almadı, hala da resim konusunda bir eğitim almıyor şu anda. Çizgi film karakterleriyle başladı. Ondan sonra Yeşilçam'a heves etti. Yeşilçam karakterlerinin fotoğraflarını internet üzerinden çıktısını alıp aynısını yapmaya, kendi kendine profesyonelleşmeye başladı. Cetvelle, ölçüyle çizmeye başladı. Şu anda o şekilde devam ediyor. Bizim için tatlı bir süreç" şeklinde konuştu.

