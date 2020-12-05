Engelleri unutturan takım

Alpaslan Erkoç, başkanlığını yaptığı kulübün bünyesinde tekerlekli sandalye basketbol takımı da oluşturdu. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden YOSK, yurt içi ve yurt dışında başarılara imza attı. YOSK Başkanı Erkoç, asla engelinin arkasına ve zorluklarına sığınmadığını, hayattan kopmadığını söyledi. Erkoç, 18 yaşındayken Yalova'daki engellileri bir araya getirmek için kentteki ilk engelli derneğini kurduğunu ve 25 yıldır engelli bireylerle iç içe olduğunu, onlara hizmet sunduğunu anlattı. Basketbol takımını ise 2005'te faaliyete geçirdiğini belirten Erkoç, "Koşar adımlarla çok başarılı olduk. O gün 5 kişiydik. Kurulabilmesi için 7 kişi lazımdı. iki arkadaşımızı daha bulduk. 7 kişiden kurulmuş kulübümüzü bir dünya markası yaptık" dedi.



Alpaslan Erkoç, iki Avrupa üçüncülüğü, iki Türkiye şampiyonluğu kazandıklarını bildirdi. Basketbol takımıyla, engelli bireylere uğraşacakları, zaman geçirecekleri bir uğraş sağlamayı hedeflediklerini aktaran Erkoç, "Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi dev kulüplerin olduğu ligde Gaziantep, İzmir, Ordu büyükşehir belediyeleri gibi belediyecilikte öncü şehirlerin olduğu ligde biz de varız diyoruz. Bu güzel ligde engellilerimizi hayata bağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu. Türkiye'deki tekerlekli sandalye basketbol liglerinin, dünyadaki en üst seviyedeki ligler arasında olduğunu vurgulayan Erkoç, YOSK'tan milli takıma da oyuncular kazandırdıklarını dile getirdi.