Engelleri sporla aştı

Ağrı'da dünyaya gelen ve genç yaşlarda çalışmak için gittiği Aydın'da sol ayağına ağaç devrilmesi sonucu yürüme zorluğu çeken 41 yaşındaki Muhammed Ali Bulgay'ın hayatı sporla değişti. İspanya'da düzenlenen Dünya Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda üçüncü olan Bulgay, şimdi de altın madalya kazanabilmek için çalışıyor.