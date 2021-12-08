Engelleri aştıran fedakar öğretmen

Kayseri'de İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'nda görevli öğretmen Hüseyin Bozlak, zihinsel engelli öğrencilerinin sosyalleşmesi ve hayata daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla son 3 yılda 40'a proje hazırladı. Öğrencileriyle gezi düzenleyen, bayramlarda şeker yapan, yurt içi ve yurt dışındaki okullarla yöresel lezzetleri tanıtan Bozlak Türkiye'nin farklı şehirlerinden yüzlerce öğrenciyi buluşturduğunu söyledi.



Bozlak "Şu ana kadar 40 civarında proje hazırladım. Bu çalışmalarla öğrencilerimi topluma nasıl kazandırabilirim, özgüvenlerini nasıl yüksek tutabilirim diye yola çıktım. Türkiye'nin farklı okullarındaki öğretmen arkadaşlarımızla eTwinning projeleri yapmaya başladık. Ailelerimiz de çok mutlu çünkü öğrencilerimizi sanal ortamda öğretmen ve diğer öğrencilerle bir araya getiriyoruz. Öğrencilerimiz için bu çok güzel bir deneyim oluyor. Projelerimizde genel olarak yöresel yemekler yapıyoruz. Bu sene Fransa ile ortak projemiz var, dünya mutfağına açıldık. Gezi programları düzenledik. 'Kiminin Duası Projesi' ile Çanakkale ve İstanbul'a gittik. Ardından Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettik. Bazı projelerimizde öğrencilerle birlikte iş yerinde eğitim için lokanta ve otellere gittik. Oradaki usta ve şeflerimizden eğitim aldık. Gittiğimiz fırında pide yapımını öğrendik. Kafeye gittik çay, kahve sevisi nasıl yapılır, onu öğrendik. Bununla beraber TÜBİTAK'ın bilim fuarlarında öğrencilerle etkinlik düzenliyoruz."

Sergi açılışı, su israfı, şiir yazma, kitap okuma, kayak, at binme gibi etkinliklerin yer aldığı projelerle öğrencilerin sosyalleştiğine değinen Bozlak, okul, öğrenci, veli, sivil toplum kuruluşları ve işletme iş birliğinin önemini anlattı.