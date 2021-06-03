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03 Haziran 2021 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:03 Haziran 2021 Perşembe 15:30:00

Engel tanımayan yardım çabası

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Çocukken geçirdiği hastalık sonrası yürüme yetisini kaybeden Gamze Elibol, kurduğu atölyede kendisi gibi tekerlekli sandalye kullanan çocukların hayatına sanatla dokunuyor.

Çocukken geçirdiği hastalık sonrası yürüme yetisini kaybeden Gamze Elibol, kurduğu atölyede kendisi gibi tekerlekli sandalye kullanan çocukların hayatına sanatla dokunuyor. Elibol, kurduğu sanatevinde engelli çocuklara tiyatro ve resim eğitimi veriyor. Ayrıca bez oyuncak bebek, şapka, anahtarlık, kurabiye gibi ürünleri internet üzerinden satan Elibol, geliri engelli çocuğu olan annelere bağışlıyor.

Bu sayede kendisi gibi yürüme engelli çocukların yüzünü güldüren Elibol, sanatevinde haftanın 5 günü gruplar halinde misafir ettiği çocuklara resim dersi veriyor.

Elibol, ahşap boyama, mum yapımı gibi faaliyetleri çocuklarla birlikte yapıyor, daha sonra sanatevinin bir köşesine dizayn ettiği tiyatro sahnesine geçiyor. "Biricik" ismini verdikleri kuklayı konuşturup masal anlatan Elibol, çocukları doyasıya eğlendiriyor.

Tüm bunların yanında Türkiye'nin 42 farklı ilinden 42 engelli çocuk annesi, ürettikleri bez oyuncak bebek, şapka, anahtarlık, kurabiye gibi ürünleri sanatevine yolluyor, internet üzerinden bu ürünleri satışa sunan Elibol, ürünlerin gelirini engelli çocuğu olan annelere bağışlıyor.

Etiketler : Gamze Elibol 42 engelli çocuk annesi tekerlekli sandalye
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