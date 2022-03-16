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Engel tanımayan öğretmen
16 Mart 2022 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:16 Mart 2022 Çarşamba 18:30:00

Engel tanımayan öğretmen

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Doğuştan görme engeline rağmen zorlukları aşıp Türkçe öğretmeni olan Gülay Girgin, İzmir'in Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Ortaokulu'nda öğrencileri geleceğe hazırlamak için özveriyle çalışıyor.

Doğuştan görme engeline rağmen zorlukları aşıp Türkçe öğretmeni olan Gülay Girgin, İzmir'in Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Ortaokulu'nda öğrencileri geleceğe hazırlamak için özveriyle çalışıyor. Türkçe öğretmeni Gülay Girgin "Engeller engel değil ancak fırsatları değerlendirmek ve olanakların sunulması da önemli" diyor.

Etiketler : Engel tanımayan öğretmen Doğuştan görme engeli Gülay Girgin
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