Engel tanımayan öğretmen

Doğuştan görme engeline rağmen zorlukları aşıp Türkçe öğretmeni olan Gülay Girgin, İzmir'in Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Ortaokulu'nda öğrencileri geleceğe hazırlamak için özveriyle çalışıyor. Türkçe öğretmeni Gülay Girgin "Engeller engel değil ancak fırsatları değerlendirmek ve olanakların sunulması da önemli" diyor.

