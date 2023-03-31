Engel tanımayan halterci: Ağırlığının 3 katını kaldırmaya hazırlanıyor

Kocaeli'de yaşayan 1 metre 30 santim boyundaki Türkiye şampiyonu ve Avrupa ikincisi engelli milli halterci Serkan Çakmaz, antrenmanlarda ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırarak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Doğuştan boy kısalığı bulunan 28 yaşındaki Çakmaz, "Şu an kilom 58 ama 180 kilo kaldırıyorum. Sabah erkenden gelip akşama kadar antrenman yapıyorum" dedi.

