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31 Mart 2023 Cuma 13:19:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 13:19:00

Engel tanımayan halterci: Ağırlığının 3 katını kaldırmaya hazırlanıyor

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Engelli milli halterci Serkan Çakmaz, antrenmanlarda ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırarak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Kocaeli'de yaşayan 1 metre 30 santim boyundaki Türkiye şampiyonu ve Avrupa ikincisi engelli milli halterci Serkan Çakmaz, antrenmanlarda ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırarak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Doğuştan boy kısalığı bulunan 28 yaşındaki Çakmaz, "Şu an kilom 58 ama 180 kilo kaldırıyorum. Sabah erkenden gelip akşama kadar antrenman yapıyorum" dedi.

Etiketler : serkan çakmaz engelli milli halterci

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