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31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:00:00

Engel tanımadılar destan yazıyorlar

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Gaziantep'te yaşayan işitme engelli Zehra Özbey ve Elif Küçükarslan, küçük yaşlarda başladıkları judoda önemli başarılara imza attı.

Gaziantep'te yaşayan işitme engelli Zehra Özbey ve Elif Küçükarslan, küçük yaşlarda başladıkları judoda önemli başarılara imza attı. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, azim ve gayretleriyle herkesin takdirini topluyor. 26 yaşındaki milli sporcu Zehra Özbey, olimpiyat ve dünya üçüncülüğünü şampiyonlukla taçlandırmak istiyor. "Yapamazsın" diyenlere inat judo sporunda Türkiye dereceleri elde eden 25 yaşındaki Elif Küçükarslan'ın da hedefi milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil etmek.

Zehra Özbey, ortaokuldaki bir öğretmeni sayesinde judoyla tanıştığını söyledi. İlk başlarda zorlanmasına rağmen çok çalıştığını anlatan milli sporcu, "Bir yandan da eğitimime devam ettim. Desinatörlük bölümünü bitirdim. Gaziantep Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği bölümünde son sınıfta okuyorum. İnşallah onu da bitireceğim." dedi. Başarılarına değinen Özbey, 2012'de Venezuela'da düzenlenen İşitme Engelliler Judo Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu, 2016 yılında Samsun'da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda 52 kiloda ikinci, 2017 Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda ise üçüncü olduğunu dile getirdi. Ailesinin özellikle kaybettiği babasının kendisine her zaman destek olduğuna dikkati çeken Özbey, şunları kaydetti: "Bu spora başladığımdan beri iyi dereceler aldım. Ailem, özellikle de babam dünya şampiyonu olmamı çok istiyordu. Samsun'a giderken babama 'birinci olup geleceğim' diye söz vermiştim. Ben oradayken babam vefat etmiş. Bu acıyla ikinci oldum. Gaziantep'e geldiğimde mezarına gittim, madalyamı mezarına koydum. Ama o göremedi. Çok canım yandı. Şimdi tek isteğim dünya şampiyonu olmak. Babamın son isteğini yerine getirmek istiyorum. Babam için dünya şampiyonu olacağım. Babam her derecemde evin balkonuna Türk bayrağı asardı. Bu gelenek haline gelmişti. O gittiğinden beri bayrak asmıyoruz."

Elif Küçükarslan ise arkadaşlarından görerek başladığı judoda kendi çabalarıyla ilerlediğini, uzun süre ailesinden gizli çalıştığını anlattı. 2009 yılında ilk Türkiye birinciliğini elde ettikten sonra judoyu bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Küçükarslan, köyde hayvanlarla, ev işleriyle bile uğraşırken judoyu unutamadığını belirtti. İsteği ve azmi sayesinde uzun bir aranın ardından şampiyonalara hazırlandığını ifade eden Küçükarslan, 2015 ve 2016 yılında Samsun'da Türkiye üçüncülükleri, 2019'da Mersin'de Türkiye ikinciliği, 2020'de de Kilis'te Türkiye birincisi olduğunu aktardı. Ailevi sebeplerden ötürü judoya düzenli devam edemediğine dikkati çeken Küçükarslan, "En büyük hedefim milli sporcu olmak ve bayrağımızı göklere çekmek." dedi. Antrenör Hatice Kübra Oğuz da sporcularının azmine dikkati çekerek daha da iyi olacaklarını kaydetti. Oğuz, Zehra'nın Türkiye'de kendini kanıtlamış bir sporcu ve dünya şampiyonu olacak potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Elif Küçükarslan ile geçen yıldan beri çalıştıklarını anlatan Oğuz, "Başlarda eksiklikleri vardı. Azmi ve hırsı sayesinde açığını kapattı. İnşallah milli takıma girecek. Dünya şampiyonası hazırlığımız var. Çok iyi yerlerde olabilir. Olimpiyatlarda, dünya şampiyonasında dereceler alabilecek kapasitede." diye konuştu.

Etiketler : zehra özbey elif küçükarslan gaziantep işitme engeli
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