Engel aştıran yardım

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11 Aralık 2022 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:11 Aralık 2022 Pazar 16:30:00

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Sivas'ta işitme engelli çift, bebekleri dünyaya gelince büyük bir mutluluk yaşadı.

Sivas'ta yaşayan işitme engelli Orhan ve Hatice Yiğit çifti, bebekleri dünyaya gelince büyük bir mutluluk yaşadı. Fakat işitme engelli anne ve baba bir yaşındaki bebekleri İkra'nın bir şeylere ihtiyaç duyduğunda ağlamasını duyamayınca hayatları oldukça zorlaştı. Bu durumdan haberdar olan Sivas Belediyesi 'Bebekler ağlamasın projesini' hayata geçirdi. Yiğit çiftine 'Bebek sesi algılayıcısı' hediye etti.

Etiketler : sivas belediyesi bebek yardım
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