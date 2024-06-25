Enfes gümüş temizliği

Hemen her evde bulunan malzemelerle uygulayabileceğiniz, "Kararan gümüş nasıl parlatılır?" sorusuna çok yönlü şekilde cevap vereceğiz. Temizlik konusunda kesin ve çözüm odaklıyız... İşte gümüş temizliği...

Gümüş takılar temizlenirken dikkat edilmelidir. Sert hareketlerden kaçınmalı, ölçüsüne göre temizlik malzemesi kullanılmalıdır. Aksi takdirde gümüşün üzerinde çizik ve renk atması oluşabilir. Temizleme esnasında yumuşak formda temizleme fırçaları kullanılmalıdır.

Gümüş takılarınızın ilk günkü parlaklığa kavuşması için gümüşler bu şekilde temizlenmelidir. İşte gümüş takı temizliği...

Gümüş temizliği için malzemeler

2 yemek kaşığı sirke

Fındık büyüklüğünde diş macunu

1 yemek kaşığı karbonat

1 adet diş fırçası

Kâğıt havlu

Gümüş temizliği yapımı

Malzemeler kâseye alınarak diş fırçası yardımıyla gümüşler fırçalanır. Ardından ılık suyla arındırılır. Kâğıt havlu yardımıyla kurulanır. Bu yöntemi uzun süre yapmak, gümüşlere zarar verebilir.