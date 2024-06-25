Enfes gümüş temizliği
Kaynak: GUNES.COM
Gümüş takılar, kullanım sıklığı, yağ kir ve birçok dış etkenlerden dolayı kirlenir. Zamanla renk değiştirerek parlaklığını kaybederler. Gümüşçülerde satılan gümüş temizleme sularıyla gümüşü temizlemek yerine evde kendi kendinize gümüş temizleyebilirsiniz. Peki, gümüş nasıl parlatılır? Gümüş nasıl temizlenir? Kararan gümüş temizliği nasıl olmalıdır? Detaylar haberimizde…
Hemen her evde bulunan malzemelerle uygulayabileceğiniz, "Kararan gümüş nasıl parlatılır?" sorusuna çok yönlü şekilde cevap vereceğiz. Temizlik konusunda kesin ve çözüm odaklıyız... İşte gümüş temizliği...
Gümüş takılar temizlenirken dikkat edilmelidir. Sert hareketlerden kaçınmalı, ölçüsüne göre temizlik malzemesi kullanılmalıdır. Aksi takdirde gümüşün üzerinde çizik ve renk atması oluşabilir. Temizleme esnasında yumuşak formda temizleme fırçaları kullanılmalıdır.
Gümüş takılarınızın ilk günkü parlaklığa kavuşması için gümüşler bu şekilde temizlenmelidir. İşte gümüş takı temizliği...
Gümüş temizliği için malzemeler
2 yemek kaşığı sirke
Fındık büyüklüğünde diş macunu
1 yemek kaşığı karbonat
1 adet diş fırçası
Kâğıt havlu
Gümüş temizliği yapımı
Malzemeler kâseye alınarak diş fırçası yardımıyla gümüşler fırçalanır. Ardından ılık suyla arındırılır. Kâğıt havlu yardımıyla kurulanır. Bu yöntemi uzun süre yapmak, gümüşlere zarar verebilir.