En yakın dostları deve kuşları

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23 Haziran 2023 Cuma 14:57:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 14:57:00

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Depremde barındıkları çatının altında kalan deve kuşlarını satın alarak tedavilerini yaptıran Mahir Hattapoğlu, enkaza dönen mahallede onlara bakıyor.

Depremde barındıkları çatının altında kalan deve kuşlarını satın alarak tedavilerini yaptıran Mahir Hattapoğlu, enkaza dönen mahallede onlara bakıyor. Antakya'da pazar yerinde kurduğu çadırda ailesiyle yaşayan Hattapoğlu "Görenlerin çoğu adını bile bilmiyor. Bazısı hindi sanıyor, 'Ne kadar büyümüş bu hindi?' diyor, tavus kuşu diyen var" diye konuştu.

Etiketler : antakya deprem deve kuşu
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