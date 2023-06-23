En yakın dostları deve kuşları

Depremde barındıkları çatının altında kalan deve kuşlarını satın alarak tedavilerini yaptıran Mahir Hattapoğlu, enkaza dönen mahallede onlara bakıyor. Antakya'da pazar yerinde kurduğu çadırda ailesiyle yaşayan Hattapoğlu "Görenlerin çoğu adını bile bilmiyor. Bazısı hindi sanıyor, 'Ne kadar büyümüş bu hindi?' diyor, tavus kuşu diyen var" diye konuştu.

