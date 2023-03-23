En uzun boylu kadın yeni projeler peşinde

"Dünyanın un uzun boylu kadını" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, yeni projeler ve iş birlikleri gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ailesiyle Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 2 metre 15 santimetre boyunda ve 26 yaşındaki weaver sendromlu Rumeysa Gelgi, "Bu yıl içinde Guinness World Records ile yeni projelerimiz ve iş birliklerimizin olması yüksek bir ihtimal. En büyük hayallerimden biri de dünyanın çoğu ülkesini gezmek" dedi.

