En uzun adam zeytin hasadında

Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan 2 metre 51 santimetre boyu, 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "dünyanın en uzun boylu adamı" Sultan Kösen, Derik zeytinine dikkati çekmek amacıyla hasada katıldı. Üreticilere hasadın "hayırlı olması" temennisinde bulunan Kösen, "Boy uzatmak isteyenler Derik zeytini tüketsin, Derik zeytinyağını da vücutlarına sürsünler. Bin derde devadır" dedi.

