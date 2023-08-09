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09 Ağustos 2023 Çarşamba 07:11:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 07:11:00

En pahalı baharat toprakla buluştu

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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan safranın soğanı toprakla buluştu.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan safranın soğanı toprakla buluştu. Ekimi Ağustos ayında yapılan, Ekim ve Kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde hasat edilen, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece 500 gram üretilebilen safran, "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılıyor.

Etiketler : En pahalı baharat UNESCO Dünya Miras Listesi' Safranbolu safranın soğanı
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