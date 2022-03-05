En obez Batı Karadeniz

4 Mart Dünya Obezite Günü dolayısıyla açıklanan istatistiksel verilere göre Türkiye'de bölgelere göre, ayrıldığında obezite oranı yüzde 37,5 oranıyla Batı Karadeniz Bölgesi birinci sırada yer aldı. Batı Karadeniz'i, yüzde 36,9 oranıyla Orta Anadolu Bölgesi ikinci sırada takip etti.

