VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak
Emekli ve memurlara ek zam ne kadar? Zam farkı yasalaştı mı?
Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı
Galatasaray Süper Lig'de lider Trabzonspor'u ağırlayacak
Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
"Sorunlar barışçıl yollarla, müzakerelerle çözülür"
Maaşını çekmek için cesediyle postaneye gittiler
NASA'dan sıra dışı keşif: Üretken kara delik keşfedildi
En küçük ressam olmaya aday!
Trabzon'u fetih rotası turizme kazandırılacak
Testi pozitif çıktı
120 bin lirayı ödedi, serbest kaldı
PKK/YPG ile DEAŞ arasında çatışma
Cansu'ya şarkı yazmış
İETT otobüsü kazası! Yolcular camlar kırılarak çıkarıldı
Serenay'a 'Umut' oldu
Delilleri yok etmeye çalışmış... Rehberinden Esra'yı silmiş
Survivor'da ilk aşk bombası!
41. okul Siirt'te
Hafif ticari araç ve kamyon ihracatı arttı
Marmara Denizi'nde ulaşım normale döndü
Gelin olmuş geliyor!
"Her şey yolunda"
22 Ocak 2022 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:22 Ocak 2022 Cumartesi 19:00:00

En küçük ressam olmaya aday!

ABONE OL

Bursa İnegöl'de yaşayan 6 yaşındaki Göksu Koyuer 5 yıldır biriktirdiği resimlerle ilk sergisini okul kampüsünde açtı. Minik Göksu aynı zamanda sergi gelirini sokak hayvanlarına mama almak için bağışlayacağını duyurdu.

Serginin açılışına İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ile öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Yaklaşık 40 resmin yer aldığı ilk resim sergisini açmasının heyecanı ve mutluluğunu yaşayan Göksu Koyuer sergi açılışında, "6 yaşımdayım. Bebeklikten beri resim çiziyorum. İlk resim sergimi açıyorum. Bir yaşından beri resim yapıyorum. Annem ve babam sayesinde resim yapmayı öğrendim. Resim yapmaya ilk önce karalamalarla başladım. Resim sergisinden kazanacağım parayla sokak hayvanlarına mama alacağım" dedi. Göksu'nun annesi Filiz Koyuer ise "Göksu resim yapmayı çok seviyor. Ben de ona destek oldum. Bir yaşından beri resim yapıyor. Doğa ailesinin bize sergi konusunda büyük desteği oldu. Bu sergi Göksu'yu oldukça mutlu etti. Göksu hayvanları çok seven bir çocuk. Tabii bu sergi diğer çocuklara da ilham verdi. Çok muazzam dönüşler aldık. Göksu sergiden kazanacağı paranın sokak hayvanlarına mama olarak verilmesinden çok mutlu oldu, biz de mutlu olduk" dedi.

Sergi açılışına katılan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Minik öğrencimiz Göksu'nun ilk resim sergisine katıldık. Öğrencimizi tebrik ediyorum. Sergide yer alan resimleri satarak, geliriyle sokak hayvanlarına mama alması güzel bir davranış. Tebrik ediyorum. Öğrencimize başarılar diliyorum" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ise, "Göksu'yu tebrik ediyorum. Müthiş hayal gücünü resme yansıtmış. Arzumuz bu yaştaki küçük yetenekleri kazanmak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Etiketler : ressam sergi yaşam
Kızım için geldim

Kızım için geldim
Bayılıyorum beni hep dışlamanıza!

Bayılıyorum beni hep dışlamanıza!
Rusya tatili ödülü

Rusya tatili ödülü
Üç Kuruş'luk veda

Üç Kuruş'luk veda
Mercan'la ilk paylaşım

Mercan'la ilk paylaşım
Dilruba ve Efnan makyajına ilgi

Dilruba ve Efnan makyajına ilgi
Çekimlere kar engeli

Çekimlere kar engeli
'Diamond Plak'landı

'Diamond Plak'landı
Bir hoş bakış yarım gülüş

Bir hoş bakış yarım gülüş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER