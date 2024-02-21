‘En kötü ihtimal' eğitimi

Kayseri'de, katarakt ve göz tansiyonu hastalığı ile dünyaya gelen Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü mezunu Jale Yazır'ın (25), ilerleyen süreçte görme engeli yüzde 80 seviyesine geldi. Hastalık nedeniyle ileride gözlerini tamamen kaybetme ihtimali olan Yazır, kendisini bu sürece hazırlayarak baston eğitimi alıyor.



Mesleğe atanacağı zamanı beklediğini belirten Jale Yazır, "Hiç görmediğim zaman neler yapabilirim' diye kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Burada baston çalışıyoruz. Gözüm kapalı neler yapabileceğimi, günlük yaşam faaliyetlerini öğreniyorum. Şu an diplomamı aldım, öğretmenim. En büyük hayalim, öğrencilerimi yetiştirmek" dedi.