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28 Mart 2024 Perşembe 07:17:00 - Güncelleme:28 Mart 2024 Perşembe 07:17:00

En kısa Ramazan davulcusu

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Sivas'ta 108 santimetre boyundaki Ahat Öztürk, Ramazan davulculuğuna başladı.

Sivas'ta yaşayan 108 santimetre boyundaki Ahat Öztürk, Ramazan davulculuğuna başladı. Arkadaşının omzuna çıkarak çeşitli maniler söyleyen Ahat, küçük davuluyla vatandaşları sahura kaldırıyor. Ahat Öztürk, "Türkiye'nin en küçük ve en iddialı davulcusuyum" dedi.

"Yeni bir meslek edindim. Bütün her şeyi bıraktım, elimi çektim, davulcu olmaya karar verdim. Küçükken hep düğünlere gidiyorduk. O zamanlar heves ettim ve ben de çalacağım demiştim. Büyüğünü almak istedim ama benden çok büyüktü. Elimizde bu var, küçüğü ile idare ediyoruz. Aşırı hevesliyim. Görüp çok fazla şaşıran var. Ses az olunca bu sesin nereden geldiğini anlamak için balkona çıkanlar oluyor. Beni gördüklerinde hoşlarına da gidiyor. İstek parçalar da geliyor ama benim davulum elverişli değil. Boyum 1 metre 8 santimetre. Türkiye'nin en küçük ve en iddialı davulcusuyum. Bu mesleğe yeni başlamadım, hevesliydim. Buradan ilerleyeceğimi de düşünüyorum" diye konuştu.

Etiketler : sivas ahat öztürk ramazan davulcusu
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