En güzel saygı nöbeti

SAMANLIKTA TAHTA SİLAH YAPTILAR

Iğdır'da 6 öğrenci, Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'deki saygı nöbetini canlandırdı.

Karakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyünde bulunan Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulu'ndaki 6 öğrenci,Aslanlı yolun başında, mozole binası girişinde, mozole içerisinde ve bayrak direğinin bulunduğu alanda olmak üzere aynı anda 7 saygı nöbetçisiyle tutulan saygı nöbeti değişimini kendi aralarında yaptı.

TEKMİL VERİP, UYGUN ADIM YÜRÜYÜŞ

Iğdır Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir ve Ermenistan sınırındaki köy okulunda çekilen videoyu Iğdır Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Videoda ahşaptan silahlar yapıp, okuldaki Atatürk büstünün önünde tekmil verip uygun adımda yürüyerek nöbet değişimi yapıyor. Nöbet değişimi anında çekilen videolarla harmanlanan görüntünün sonunda ise bir kız çocuğu duvara sonsuzluk işareti çiziyor.