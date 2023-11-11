VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
‘Eğitimin Nobeli'ni kucakladı
En güzel saygı nöbeti
Emekliye 5 bin lira ödemesi bugün başlıyor
İsrail ordusu, Gazze'nin pek çok noktasına havadan ve karadan saldırdı
BUDO hattında 6 sefer iptal edildi
Netanyahu işlediği insanlık suçlarından Hamas'ı sorumlu tuttu
11 Kasım 2023 Cumartesi 07:31:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 07:31:00

En güzel saygı nöbeti

ABONE OL

Iğdır'ın Cennetabat Köyü'nde öğrenciler Anıtkabir'deki saygı nöbetini kendi imkanlarıyla canlandırdı. Ahşaptan silahlar yapıp, Atatürk büstünün önünde tekmil veren çocuklar görenleri ağlattı.

SAMANLIKTA TAHTA SİLAH YAPTILAR

Iğdır'da 6 öğrenci, Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'deki saygı nöbetini canlandırdı.

Karakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyünde bulunan Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulu'ndaki 6 öğrenci, Aslanlı yolun başında, mozole binası girişinde, mozole içerisinde ve bayrak direğinin bulunduğu alanda olmak üzere aynı anda 7 saygı nöbetçisiyle tutulan saygı nöbeti değişimini kendi aralarında yaptı.

TEKMİL VERİP, UYGUN ADIM YÜRÜYÜŞ

Iğdır Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir ve Ermenistan sınırındaki köy okulunda çekilen videoyu Iğdır Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Videoda ahşaptan silahlar yapıp, okuldaki Atatürk büstünün önünde tekmil verip uygun adımda yürüyerek nöbet değişimi yapıyor. Nöbet değişimi anında çekilen videolarla harmanlanan görüntünün sonunda ise bir kız çocuğu duvara sonsuzluk işareti çiziyor.

Etiketler : ığdır cumhuriyet mustafa kemal atatürk saygı nöbeti
Aşçılığa merak sardı

Aşçılığa merak sardı
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Jan Asya'nın ilk bayramı

Jan Asya'nın ilk bayramı
Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim

Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim
Hastalığından bahsetti

Hastalığından bahsetti
Ayrılmadılar

Ayrılmadılar
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış
Bengü'nün kültür korosu

Bengü'nün kültür korosu
Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj

Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX