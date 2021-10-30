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30 Ekim 2021 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:30 Ekim 2021 Cumartesi 16:30:00

En güzel patates yarışması

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Erzurum'un patates üretim deposu olan Pasinler ilçesinde 'en güzel patates' yarışması düzenlendi.

Erzurum'un patates üretim deposu olan Pasinler ilçesinde 'en güzel patates' yarışması düzenlendi. 60 üreticinin katıldığı yarışmada tarladan toplanan patatesler hem çiğ hem de haşlanmış olarak jüriye sunuldu. Yarışmada ilk 10'a giren üreticilere 2022 ekim sezonunda tohumluk patates verileceği bildirildi.

Etiketler : patates yarışması patates üretim pasinler yaşam haberleri
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